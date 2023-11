Čína souhlasí, že bude s USA jednat o jaderných zbraních

Čína souhlasí, že bude s USA jednat o omezení jaderných zbraní. Cílem Washingtonu je předejít závodům ve zbrojení s Pekingem a Moskvou. Nejmenovaní američtí činitelé řekli, že zástupci USA a Číny se sejdou v pondělí a půjde o první takovou schůzku od doby prezidenta Baracka Obamy.

List Wall Street Journal tvrdí, že chystané jednání neznamená začátek formálních jednání s cílem stanovit limity ohledně jaderných zbraní, které každá ze stran drží. Tak to dlouho fungovalo mezi USA a Ruskem. Pondělní schůzka bude pro Američany příležitostí získat vhled do čínské jaderné doktríny a do rozšiřování čínského jaderného arsenálu, který byl po celá desetiletí výrazně menší než jaderný arsenál Ruska a Spojených států.

Američtí a čínští vyjednávači se v principu shodli na tom, že už tento měsíc by se mohl v San Francisku sejít americký prezident Joe Biden se svým čínským protějškem Si Ťin-Pchingem. Nicméně vysoce postavený zástupce Bidenovy administrativy v úterý řekl, že je ještě potřeba dopracovat důležité detaily.

Agentura Reuters píše, že zejména Spojené státy se v poslední době snaží o posílení bilaterálních diplomatických vztahů s Čínou, které se rapidně zhoršily poté, co byl nad americkým územím sestřelen údajně čínský špionážní balon. (ČTK)