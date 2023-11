Papež František pojede na letošní klimatickou konferenci OSN v Dubaji

Papež František poletí na klimatickou konferenci OSN, která se uskuteční od 30. listopadu do 12. prosince ve Spojených arabských emirátech. Řekl to v rozhovoru s italskou stanicí Rai 1. Je to vůbec poprvé, co se hlava katolické církve zúčastní klimatické konference COP (Conference of the Parties).

„Ano, pojedu do Dubaje. Myslím, že odjedu 1. prosince a budu tam do 3. prosince. Zůstanu tam tři dny,“ řekl papež v odpovědi na otázku, zda se chystá zúčastnit letošní klimatické konference.

František často vyzývá k větší ochraně životního prostředí ve svých projevech i písemných dokumentech. Učinil tak například v encyklice, což je jeden z nejvýznamnějších papežských dokumentů, kterou vydal v roce 2015 pod názvem Laudate si.

K tématu se papež vrátil v říjnovém dokumentu Laudate Deum. V části pojmenované „Co očekávat od COP 28 v Dubaji?“ řekl, že přechod na obnovitelné zdroje energie a omezování fosilních paliv je stále příliš pomalý. Politiky vyzval, aby přijali závazky v energetické oblasti, které poslouží k omezení růstu průměrné teploty ve srovnání s předprůmyslovou érou do 1,5 stupně. Takové závazky podle hlavy katolické církve musí být efektivní a snadno sledovatelné. Cílem je odstartovat proces, který má být „drastický, intenzivní a počítající s podporou všech“.

Podle papeže je odstartování takového procesu jediným způsobem, jak vrátit mezinárodní politice věrohodnost. Považuje to také za konkrétní způsob, „jak výrazně snížit oxid uhličitý a včas se vyhnout horšímu zlu“.

Budoucnost fosilních zdrojů bude zřejmě jeden z hlavních bodů konference, která se uskuteční ve státě, pro který prodej ropy a plynu představuje jeden z hlavních příjmů. Další bodem diskuze bude patrně financování a používání kompenzačních mechanismů pro chudší země. (ČTK)