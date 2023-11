Ve správní radě Muzea Kampa bude advokátka Nowaková Těmínová, nahradí Pospíšila

Novou členkou správní rady Muzea Kampa by měla být advokátka a místostarostka Prahy 9 Jana Nowaková Těmínová (TOP 09). Informoval o tom náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09), kterého ve funkci Nowaková Těmínová nahradí. Její nominaci do rady muzea musí ještě projednat radní hlavního města.

„Je to zkušená právnička, advokátka, ale také komunální politička. Obvykle do této funkce bývá volen (městský) radní pro kulturu, ale vzhledem k tomu, že jsem se funkce vzdal, tak jsme nominovali paní Nowakovou Těmínovou. S nadsázkou se dá říct, že to, co muzeum potřebuje, tak kromě mecenášů, jsou také právníci,“ řekl Pospíšil.

Nowaková Těmínová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Poté působila jako advokátka i soudkyně a v minulosti vedla magistrátní kontrolní odbor a byla pověřena výkonem funkce tajemníka magistrátu. Na radnici Prahy 9 byla poprvé zvolena v roce 2010 a nyní je první místostarostkou.

Pospíšil odstoupil ze správní rady letos v dubnu. Muzeum Kampa slaví v letošním roce 20 let od svého založení. V roce 2003 se otevřelo v budově Sovových mlýnů a za jeho vznikem stálo především úsilí sběratelky Medy Mládkové.

Objekt budoucího muzea získala Praha od státu v roce 1997 a sběratelka Meda Mládková si Sovovy mlýny pronajala od města na 99 let. Sbírka obsahuje přes 220 obrazů a kreseb Františka Kupky, 16 soch Otto Gutfreunda a přes 1000 děl českých a slovenských výtvarníků z let 1965 až 1985. Svou sbírku před smrtí v roce 2002 věnoval nadaci Mládkových významný český básník, výtvarník a sběratel umění Jiří Kolář. (ČTK)