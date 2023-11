Maximální počet hodin výuky se má snížit v závislosti na počtu žáků ve školách

Od 1. září 2024 by se měl snížit maximální počet hodin výuky v závislosti na počtu žáků ve školách. Návrh nařízení vlády z dílny ministerstva školství je nyní ve zkráceném připomínkovém řízení. Podle předkládací zprávy by to mohlo znamenat snížení počtu učitelů.

Pokud se návrh už nezmění a vláda ho příjme ve stávající podobě, zkrátí se maximální počet hodin výuky, které školám proplatí stát, o šest procent na základních školách, o patnáct procent na středních školách a o deset procent na konzervatořích.

„S ohledem na průměrný stav čerpání PHmax (maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku, pozn. red.) od zavedení reformy financování regionálního školství v lednu 2020 do roku 2023, který je u mateřských škol (MŠ) na úrovni 96,66 %, u základních škol (ZŠ) na úrovni 92,11 % a u středních škol (SŠ) na úrovni 81,61 % se v rámcovém principu navrhuje krácení PHmax,“ stojí v předkládací zprávě rezortu Mikuláše Beka (STAN). Ušetření se přitom bude odvíjet od počtu žáků v jednotlivých ročnících.

Ministerstvo „chce tímto návrhem přinést takové opatření, které umožní ustálit poměr počtu žáků na jednoho učitele, aby byla v rovnováze efektivita výuky a její nákladovost, a to při dobrém finančním ohodnocení učitelů“, upozorňuje dále dokument. Cílem snížení maximálního počtu hodin výuky není podle předkládací zprávy zvrátit současný stav počtu žáků na učitele, ale zastavit trend „jeho poklesu na úrovni, která je udržitelná i v době stabilizace veřejných rozpočtů“.

Podle dokumentu není nicméně v příštím roce možné předpokládat významnou úsporu financovaných míst pedagogických pracovníků. „Lze tak pouze předpokládat, že se zásadním způsobem sníží potřeba dodatečných prostředků na financování nových hodin od 1. září 2024. Úsporu financovaných míst tak lze předpokládat až v roce 2025, ve srovnání s rokem 2024,“ upozorňuje zpráva.

Podle modelů aplikovaných na letošní rok by nové opatření „představovalo úsporu financovaných míst učitelů ze státního rozpočtu ve výši 1 573 učitelů, což je včetně příslušenství celkem 1,3 miliardy korun.“