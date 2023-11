Neznámý pachatel v noci zapálil židovskou část vídeňského ústředního hřbitova

Na židovské části vídeňského ústředního hřbitova došlo k antisemitskému žhářskému útoku, na zdech se pak objevily i pravicově extremistické nápisy a hákové kříže. I v Rakousku od útoku Hamásu na Izrael narůstá četnost antisemitských útoků.

V noci na dnešek na hřbitově založil neznámý pachatel požár v předsálí obřadní síně, napsal předseda Izraelitské náboženské společnosti v Rakousku (IRG) Oskar Deutsch v příspěvku na sociální síti X.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge

— Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 1, 2023