Borrell vyjádřil zděšení nad počtem obětí izraelského bombardování uprchlického tábora Džabálija

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell vyjádřil zděšení nad vysokým počtem obětí izraelského bombardování uprchlického tábora Džabálija v Pásmu Gazy. Zdůraznil, že „bezpečnost a ochrana civilistů je nejen morální, ale také právní povinnost“.

Building on EU Council’s clear stance that Israel has the right to defend itself in line with international humanitarian law and ensuring the protection of all civilians, I am appalled by the high number of casualties following the bombing by Israel of the Jabalia refugee camp.

