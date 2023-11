Tramvaje v okolí pražského Masarykova nádraží nabírají pravidelně velké zpoždění

Správa Panamského průplavu v nadcházejících měsících ještě více omezí počet lodí, které využívají tuto vodní cestu. Zdůvodňuje to nejhorším suchem za více než 70 let, které lodím znemožňuje bezpečný průplav. Podle expertů to povede k růstu cen za přepravu zboží po světových oceánech. (České noviny)