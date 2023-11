Zlínský krajský soud zprostil tři muže obžaloby z únosu dcery kroměřížského podnikatele

Zlínský krajský soud zprostil Tomáše Salveta, Iva Lorence a Jakuba Steidla obžaloby z únosu dcery kroměřížského podnikatele z roku 2014. V minulosti jim uložil podmínky. Muži podle obžaloby chtěli po mladé ženě 100 milionů korun.

Rozsudek není pravomocný. Žalobkyně Renata Bártková, která u rozsudku zastoupila svého kolegu Martina Malůše, si ponechala lhůtu pro podání případného odvolání. Z obžalovaných si jej přišel vyslechnout jen Lorenc, práva na odvolání se vzdal.

Státní zástupce Salvetovi navrhoval deset až 11 let, Lorencovi devět až deset let a Steidlovi osm až devět let vězení. Obhajoba žádala zproštění obžaloby. „Nebylo prokázáno, že tento skutek spáchali obžalovaní,“ uvedl v rozsudku předseda soudního senátu Jiří Dufek.

Muži byli obžalovaní z loupeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádeže s trestní sazbou od osmi do 15 let vězení.Všichni tři vinu dlouhodobě popírali a tvrdili, že s únosem nemají nic společného. V minulosti byl za něj odsouzen k deseti letům vězení Michal Šnajdr, část trestu si i odpykal. Později vyšlo najevo, že ve vztahu k němu se stal justiční omyl. Rozsudek v případu tedy vynesl prvoinstanční soud potřetí.

Naposledy padl v kauze nepravomocný rozsudek loni v červnu, kdy krajský soud uložil Salvetovi, Lorencovi a Steidlovi shodně tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu čtyř let. Vinnými tehdy uznal i další dva obžalované, Vladimíra Zavadila a Ladislava Faltýnka, kteří se k podílu na únosu doznali. Přestože podle státního zástupce pomohli únos zprostředkovat, vyvázli bez trestu. Soud to zdůvodnil tím, že oba byli již dříve podmíněně trestáni a není dalších trestů proto není třeba.

Žena zaparkovala 14. ledna 2014 večer před domem v Kroměříži auto. Obžaloba tvrdila, že poté k ní přistoupil Steidl, napadl ji a společně s Lorencem ženu natlačil na zadní sedadlo přistaveného vozu. V něm podle státního zástupce seděl organizátor únosu Salvet. Ženě únosci podle obžaloby sebrali kabelku s peněženkou i doklady a další věci, měla spoutané ruce za zády a přes hlavu plátěný pytel. V noci ji vozili po různých místech a žádali po ní peníze. Poté, co se s muži dohodla, že jim přiveze 100 milionů korun na benzinovou stanici u Brna, ji následujícího dne brzy ráno vysadili u Vrbky na Kroměřížsku, odkud si zavolala pomoc, uvádí obžaloba. Žena při únosu utrpěla lehké zranění. Je dcerou muže, který obchodoval s pohonnými hmotami a který skončil ve vězení kvůli daňovému úniku. Faltýnek podle obžaloby vybral z ženiny odcizené platební karty 20 000 korun a dalších 20 000 korun Lorenc.

Krajský soud případ projednával v hlavním líčení potřetí. Jeho loňský rozsudek ve vztahu k Salvetovi, Lorencovi a Steidlovi, kteří stejně jako státní zástupce podali odvolání, letos zrušil Vrchní soud v Olomouci. Věc se tedy vrátila zpět do Zlína. Už v únoru 2019 krajský soud v kauze povolil obnovu řízení a zrušil předchozí rozsudky. Ještě dříve přerušil Šnajdrovi, který vinu po celou dobu odmítal, výkon trestu. V roce 2020 žalobce Šnajdrovo stíhání zastavil. Spolu se Šnajdrem byl k pěti letům vězení odsouzen i Faltýnek, který po dobu trestního řízení několikrát změnil svou výpověď. Další čtyři lidi obžaloval státní zástupce později. (ČTK)