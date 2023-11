Rozpočet Hradu v příštím roce klesne o sedm milionů korun

Rozpočet Hradu v příštím roce zřejmě klesne o sedm milionů korun. Sníží se i rozpočet Sněmovny, a to o 51 milionů korun. Návrhy rozpočtu podpořil rozpočtový výbor.

Kancelář prezidenta republiky bude hospodařit s celkovými výdaji 424,9 milionu korun. Její rozpočet zahrnuje rozpočet samotné prezidentské kanceláře, rozpočet Správy Pražského hradu i Lesní správy Lány. Na straně příjmů má odvést stejně jako v dřívějších dobách 60 000 korun. Jde třeba o poplatky za kopírování archivních materiálů. Do plánovaných výdajů se promítlo kromě jiného navýšení peněz na rentu a náhrady pro bývalého prezidenta Miloše Zemana, přesun 43 pracovních míst ze Správy Pražského hradu do prezidentské kanceláře i navýšení počtu míst v úřadu o devět lidí.

Týkalo se to navýšení počtu míst na bezpečnostním odboru, odborech vnitřní i zahraniční politiky, protokolu i komunikace. U nich se podle prezidentské kanceláře předpokládá výrazný nárůst agend. Hrad navíc v souladu s vládním konsolidačním balíčkem snížil provozní výdaje o 1,1 milionu korun. Na investice je vyčleněno téměř 52 milionů korun.

Sněmovna by měla mít v příštím roce proti letošnímu schválenému rozpočtu o 51 milionů korun méně. Hospodařit bude s částkou 1,5 miliardy korun. Na druhé straně by měla do státního rozpočtu odvést 17 milionů korun. Půjde hlavně o příjmy z gastronomických provozů.

Na platy poslanců je vyčleněno 311,7 milionu korun. Na platy zaměstnanců sněmovní kanceláře v pracovním poměru je určeno 231,6 milionu korun. Výdaje na nákup materiálu, kam patří například dlouhodobý hmotný majetek, kancelářské potřeby, výdaje na květiny i reprezentační věnce a další podobné věci, je určeno zhruba 31 milionů korun. Na věcné dary například zahraničním delegacím je určen jeden milion korun.

Na odborné práce pro poslance je vyčleněno 56,9 milionu, paušální náhrady by si měly vyžádat 147,2 milionu korun. Na individuální nájemné poslanců počítá návrh rozpočtu s částkou 25,3 milionu korun.

Na investice plánuje Sněmovna vynaložit 80 milionů korun. Z toho například 22 milionů korun by mělo směřovat do první etapy rekonstrukce systému měření a regulace. Na obnovu vozového parku počítá návrh s částkou 3,32 milionu korun, na investice do komunikačních a informačních technologií má směřovat sedm milionů korun. (ČTK)