Kamčatská sopka chrlí dým a popel do desetikilometrové výše

Sopka Ključevskaja na ruském poloostrově Kamčatka ráno vychrlila sloup popela do výše až deseti kilometrů nad hladinou moře, uvedla agentura Interfax s odvoláním na kamčatskou pobočku ministerstva pro mimořádné situace.

Pro leteckou dopravu v místě platí „červený poplach“, tedy nejnaléhavější výstraha nabádající vyhnout se nebezpečí v podobě oblaku sopečného popela.

„Oblak popela se šíří jihovýchodním směrem k Tichému oceánu. Na cestě má ves Nikolskoje. Není vyloučeno, že tam může padat menší množství popela,“ uvedlo ministerstvo.

Ključevskaja během úterý chrlila popel čtyřikrát, a to až do desetikilometrové výše. Popel padal i do dvou obcí Lazo a Atlasovo. Úřady varovaly místní obyvatele a turisty, aby se k sopce kvůli erupcím nepřibližovali.

Kamčatka, která leží v severozápadním cípu Tichého oceánu, patří k nejaktivnějším seizmickým oblastem světa. Na poloostrově je kolem 200 sopek, z nichž je jich 29 činných. Nejvyšší z nich, Ključevskaja, dosahuje výšky 4750 metrů. Mohutný vulkán, patřící k nejaktivnějším sopkám na Zemi, se nachází asi 360 kilometrů od krajského centra, Petropavlovska-Kamčatského. Asi 30 kilometrů od vrcholu vulkánu se na jeho úbočí nachází vesnice Ključi. (ČTK)