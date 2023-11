Policie odvolala pátrání po dvanáctiletém chlapci z Řeže u Prahy, je v pořádku

Policie dnes ráno odvolala pátrání po dvanáctiletém chlapci z Řeže u Prahy, po kterém pátrala od úterního večera. Pohřešovaný byl nalezen, je v pořádku.

Na policejním webu to oznámila mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.

Pátrání bylo vyhlášeno poté, co chlapec v úterý večer po hádce s matkou utekl z domova. O pomoc policisté žádali veřejnost. Do pátrací akce se zapojilo několik policejních hlídek, psovod se služebním psem, vrtulník a hasiči. „V brzkých ranních hodinách jsme odvolali pátrání po 12letém chlapci. Ten se dopravil do bydliště svého spolužáka, jehož matka nás o této skutečnosti ihned informovala,“ uvedla policie. (ČTK)