Bolívie přerušila diplomatické vztahy s Izraelem

Z Pásma Gazy odešlo do Egypta přes hraniční přechod Rafáh 320 lidí s dvojím občanstvím. Napsala to agentura Reuters s odkazem na zdroje z egyptské bezpečnosti. Očekává se, že by z Gazy mělo odejít nejméně 500 lidí se zahraničním pasem. (Reuters)