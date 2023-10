Fiala: Ceny energií neporostou o desítky procent. Opozice a část médií nemluví pravdu

„Chci zdůraznit, že ceny energií nebudou v příštím roce růst o desítky procent. A to v žádném případě. Ceny elektřiny budou stejné jako letos nebo o jednotky procent vyšší,“ řekl na narychlo svolané tiskové konferenci premiér Petr Fiala (ODS).

Premiér Petr Fiala (vlevo) a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela vystoupili na tiskové konferenci. Foto: Ondřej Deml, ČTK

Vláda setkání s novináři svolala v reakci na návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, podle něhož by se regulovaná složka ceny elektřiny měla zvýšit o dvě třetiny. U plynu by to mělo být o něco méně. Některá média nebo zástupci opozice proto začali mluvit o vysokém zdražení energií.

Premiér nicméně vysvětlil, že regulovaná složka je jen jednou z částí celkové ceny elektřiny i plynu. U elektřiny by měl podíl regulované složky příští rok dosahovat asi 40 procent, u plynu pětiny celkové ceny.

Fiala zdůraznil, že silová elekřina – tedy neregulovaná část ceny – klesá. Proto by se podle něj cena proudu neměla zásadně měnit. Ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) dříve odhadl, že by elektřina meziročně mohla kvůli změně v regulaci zdražit asi o 10 procent. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) oproti tomu očekává, že se cena měnit meziročně nebude. Podle expertů je složité to určit, protože se aktuální ceny zásadně liší podle toho, kdy si lidé energetický tarif pořídili nebo podle toho, na jak dlouho mají případně fixovanou cenu.

Pokud jde o plyn, ministr Síkela očekává, že u něj příští rok celková cena neporoste. Meziročně by měla naopak o pětinu klesnout – a to i přes navýšení u regulované složky.

Zmíněné zvýšení regulované složky cen energií vyplývá z omezení státní pomoci v energetice. Vedle zastropování cen energií v příštím roce stát za domácnosti a firmy přestane v rámci účtů za elektřinu hradit poplatek za obnovitelné zdroje energií. Ten činí 599 korun za spotřebovanou megawatthodinu. Domácnost s průměrnou spotřebou tak za tento poplatek ročně zaplatí asi 1800 korun.

Vedle navrácení zmíněného poplatku stát rovněž přestane hradit ztráty v přenosových soustavách, které vznikají při transportu elektřiny a plynu, což se právě promítne ve zdražení regulované složky energií. Tato část ceny byla dosud rovněž zastropovaná. Konec vládního stropu tedy rovněž povede k jejímu navýšení.

Ministerstvo průmyslu proti razantnímu snížení podpory v energetice při schvalování státního rozpočtu na vládě protestovalo. Svou si ale prosadila státní kasa, která chtěla na této věci šetřit. Ministr Síkela v čerstvém rozhovoru zmiňuje svou obavu, že propad v pomoci voliči vládě možná spočítají.