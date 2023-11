Feri ve své řeči u soudu zpochybnil výpovědi obětí

Exposlanec Dominik Feri se u soudu během své řeči postupně vracel k situacím s poškozenými a obvinil je ze lží a domýšlení. Podle Feriho by si oběť, která si prošla traumatickým zážitkem, měla pamatovat všechny detaily, protože pro ni je to ten bod v čase, který se k ní neustále živě vrací.

Feri si zmiňované události podle svých slov přesně nepamatuje, protože se podle něj nic nestalo a nebyl to žádný silný zážitek, který by si musel pamatovat. „Byl to jeden večer z mnoha,“ dodal.