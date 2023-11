Trump patří do vězení, ne do Bílého domu, varuje miliardář sponzorující republikány

Americký miliardář Leon Cooperman, který sponzoruje republikány, varuje voliče před návratem Donalda Trumpa do Bílého domu. „Bylo by hrozné pro naši zemi, kdyby Trump znovu vyhrál. Je to rozdělující člověk, který patří do vězení,“ řekl CNN.

Nestává se často, aby se představitel Wall Street takto kriticky a veřejně vyjadřoval o bývalém prezidentovi. Cooperman sponzoruje převážně republikány a ostře bojoval proti zavedení takzvané ultramilionářské daně. Už dříve řekl, že v roce 2020 „velmi neochotně“ volil Joea Bidena.

Cooperman popsal, že není nadšen vyhlídkou na odvetu mezi Bidenem a Trumpem v roce 2024, a oba označil za „špatnou volbu“. Očekává ale, že ani Trump, ani Biden nebudou na podzim příštího roku kandidáty svých stran. Pokud ve finále nakonec Biden a Trump skončí, pravděpodobně nebude volit vůbec, řekl.

„Hledám centristy, ne radikální levici nebo pravici,“ řekl Cooperman, který podle federálních záznamů v létě přispěl na kampaň republikána Chrise Christieho v roce 2024. (CNN)