Vědci neprokázali pozitivní vliv metody Wima Hofa

Nový předseda Sněmovny reprezentantů USA Mike Johnson chce přijmout zákon, který by zajistil financování zbraní Izraeli, ale ne Ukrajině. „Po celém světě se děje spousta věcí, které musíme řešit, a budeme je řešit. Ale právě teď vyžaduje bezprostřední pozornost to, co se děje v Izraeli, a myslím, že to musíme oddělit a prosadit,“ řekl v rozhovoru pro televizi Fox.