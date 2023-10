Opozice posílá k Ústavnímu soudu stížnost ohledně odchodu do důchodu

Poslanci hnutí ANO pošlou Ústavnímu soudu stížnost o důchodech. Opoziční poslanci kritizují přísnější podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Opozice už dříve posílala k soudu stížnost týkající se omezení valorizací důchodů.

Opozici také vadí způsob projednání novely. „Je tam bezprecedentní porušení procedury. Myslíme si, že už opravdu je na čase, aby nějaká autorita – a tou autoritou je jedině Ústavní soud – řekla pětikoalici dost,“ uvedla České televizi předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Reaguje tak na kroky vlády jako omezení řečnického času ve Sněmovně nebo pevný čas hlasování.

„Trošku mi přijde, že hnutí ANO v okamžiku, kdy není prosazen jejich názor, velmi často začíná využívat ústavní stížnosti. Ale je to jejich právo, mají na to dostatek poslanců,“ reagoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

První opoziční stížnost o valorizaci důchodů by se podle předsedy ÚS Josefa Baxy mohla projednávat veřejně.

„To, že součástí projednávání by v určité fázi mohlo být i veřejné projednání, to znamená s účastníky řízení, považuji za velmi vhodné, protože je to věc, která má velkou společenskou sledovanost,“ sdělil Baxa. (ČT24)