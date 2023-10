Podle palestinského červeného půlměsíce dopadají rakety poblíž al-Kudské nemocnice

Podle palestinského Červeného půlměsíce (tamní odnož Červeného kříže) dopadají rakety poblíž nemocnice al-Kuds. Humanitární organizace to uvedla na sociální síti X. V příspěvku popisuje, že se tím izraelská armáda snaží donutit personál nemocnice k evakuaci.

Nemocnice údajně dostala ráno varování, aby evakuovala personál a pacienty. Červený půlměsíc to však odmítá, protože by tím dle svých slov ohrozil životy více než čtyř set pacientů ve vážném stavu, kteří by převoz nemuseli přežít. Celkem je v nemocnici přes 12 tisíc lidí. (PRSC na X, The Guardian)