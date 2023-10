Návrat k normálnosti a ocenění dříve opomíjených, hodnotí ceremoniál politologové

Za nejdůležitější vzkaz ze sobotního předávání státních vyznamenání na Pražském hradě považují politologové návrat k normálnosti bez kontroverzí, které provázela éra Miloše Zemana, předchůdce současného prezidenta Petra Pavla.

Zároveň ocenili seznam vyznamenaných ke 105. výročí vzniku Československa, v němž byli lidé, kteří neměli šanci se ocenění dočkat v předchozích deseti letech kvůli Zemanovi, nebo naopak odmítli z jeho rukou vyznamenání převzít. Vyplývá to z vyjádření Stanislava Balíka z Národního institutu SYRI a Masarykovy univerzity a Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„U nejvýznamnějších vyznamenaných platí, že si museli počkat,“ řekl Mlejnek. Na mysli měl například porevolučního předsedu české vlády Petra Pitharta či politika a posléze předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského nebo dlouholetého politika Karla Schwarzenberga. Balík uvedl, že Pavel nevyužil seznam vyznamenaných, ceremoniál ani prezidentský projev k vyřizování účtů či ocenění svých podporovatelů. „Naopak vyznamenání využil k napravení minulých pominutí a pochybení,“ uvedl Balík a zmínil, že nešlo pouze o Zemanovy názorové odpůrce, ale i jeho předchůdce Václava Klause.

Balík ocenil i to, že Řádem bílého lva prezident po dlouhých letech ocenil nejen zahraniční státníky a tuzemské osobnosti in memoriam, ale i přední osobnosti české politiky, které dosud žijí. „Je dobré, že jsme byli ušetřeni přetahování o to, kdo vyznamenání dostat má a kdo nemá. I Miloš Zeman měl balíček lidí, kteří si vyznamenání zasloužili, ale přimíchával do něj ty, kteří byli jeho přátelé,“ poznamenal Mlejnek.

Balík pozitivně komentoval to, že se Pavel snažil vybrat oceněné z různých oblastí života, a nepodlehl naopak pokušení odměnit své podporovatele. Mlejnek je shovívavý i k tomu, že Pavlův projev nebyl nikterak strhující. „Není kdovíjak skvělý rétor, ale určitě to nebyla katastrofa, jak to někteří líčí. Ale je zřejmé, že do budoucna se od něj bude vyžadovat více, jak v seznamu vyznamenaných, tak v projevu. Napoprvé to však proběhlo důstojně a to je důležité,“ řekl Mlejnek. (ČTK)