Lipavský: Myšlenku vystoupení z OSN je potřeba odmítnout

„Myšlenku vystoupení z OSN je potřeba odmítnout,“ řekl ministr zahraničí Jan Lipavský v Otázkách Václava Moravce. Nepočítá s tím, že by se vláda výzvou ministryně Černochové k odchodu Česka z organizace na svém zasedání zabývala.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) k vystoupení Česka z OSN vyzvala včera v návaznosti na usnesení organizace o nutnosti příměří v Gaze. V neděli svůj výrok hájila s vysvětlením, že bez reformy pravidel ztrácí OSN roli mírotvůrce.

Lipavský připomněl Chartu OSN

Česko by v OSN mělo podle Lipavského zůstat z řady důvodů. Tím nejhlavnějším podle něj je ten, že „na troskách druhé světové války vznikla Charta OSN, která má v sobě zakotveny některé klíčové principy, které i pro Česko při jeho velikosti a pozici v mezinárodním společenství vytvářejí stabilní a předpokládatelný rámec, v němž jako země můžeme fungovat,“ sdělil v ČT.

Zároveň připustil, že OSN má své problémy a potřebuje reformu. „Na světě není možné najít většinu zemí na to, aby jednoznačně odsoudily Hamás. Byl to případ i této rezoluce, to je pravda, ale to je realita dnešního světa,“ řekl.

Podle Lipavského musí být Česko v OSN velmi aktivní. Připomněl, že země kandiduje do Rady bezpečnosti OSN, kde chce zaujmout nestálé místo. Hlasování se ale podle ministra uskuteční až za devět let, výrok ministryně Černochové by s ním nespojoval.