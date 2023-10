Babiš: Z OSN není potřeba vystoupit

Z OSN není potřeba vystoupit, přestože organizace neplní svou funkci, řekl předseda ANO Andrej Babiš v Partii na CNN Prima News. Radim Fiala (SPD) chápe vyjádření ministryně obrany Černochové jako projev frustrace, s jejím názorem ale nesouhlasí.

„Taky nejsem vždy spokojen s OSN. Je to však možnost někam jet a diskutovat, diskuzi ovlivňovat. Přijít o tu možnost by bylo špatně. Myslím si, že by si to měla paní Černochová odpustit,“ řekl Radim Fiala v Partii. (ČTK, CNN Prima News)