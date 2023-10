Filozofka Martha C. Nussbaum je přesvědčena, že zvířatům dlužíme skutečnou spravedlnost. Naplnění její vize by si žádalo rozsáhlé změny, Nussbaum říká, že bychom se o to přesto měli pokusit. „Lidé jsou slabí a nedokonalí. Proto potřebujeme zákony!“ říká jedna z nejvýznamnějších filozofek dneška.