Herec Perry, představitel Chandlera ze seriálu Přátelé, zemřel

Zemřel americký herec Matthew Perry, představitel Chandlera ze seriálu Přátelé. Bylo mu 54 let. Policie jej našla v sobotu odpoledne bez známek života v bazéně doma v jeho vile v Los Angeles. Podle prvního ohledání není podezření na cizí zavinění.

Matthew Perry byl synem mluvčí kanadské vlády. Jeho rodiče se rozvedli, když mu byl rok. Vyrůstal mezi Montrealem a Los Angeles. Foto: Policy Exchange, Flickr

Herec se dlouhodobě potýkal se závislostí na alkoholu a opiátech, o kterých otevřeně hovořil v rozhovorech a popsal ve své vloni vydané knize pamětí. Není ale známo, jak na tom byl se závislostí v posledních týdnech.

Podle deníku L. A. Times, který zveřejnil informaci o jeho smrti jako první, jej policie našla mrtvého v jacuzzi kolem 16. hodiny odpoledne.

Matthew Perry, syn herce Johna Bennetta Perryho a Suzanne Marie Langford, někdejší tiskové mluvčí kanadského premiéra Piera Trudeaua, se narodil v roce 1969 a vyrůstal mezi Montrealem a Los Angeles poté, co se jeho rodiče rozešli, když mu byl rok.

Perry začínal jako dětský herec, hostoval v seriálech Charles in Charge a Beverly Hills 90210 a v 80. a počátkem 90. let hrál po boku herce River Phoenixe ve filmu A Night in the Life of Jimmy Reardon.

Velký průlom však přišel, když byl obsazen do sitcomu „Přátelé“ – původně s názvem „Přátelé jako my“ – o šesti svobodných Newyorčanech, který měl premiéru na stanici NBC v roce 1994. Seriál se brzy stal hitem a z Perryho a jeho hereckých kolegů, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisy Kudrow, Matta Leblanca a Matthewa Schwimmera, udělal téměř přes noc megahvězdy.

Okamžitá sláva však měla i svou temnou stránku. Ve svých pamětech z roku 2022 nazvaných „Přátelé, milenci a velká hrozná věc“ Perry popsal svůj celoživotní boj se závislostí na alkoholu a opiátech, který vedl k opakované odvykací kúře a vážným zdravotním problémům. V roce 2018 podstoupil operaci zažívacího traktu, po níž byl pět měsíců v nemocnici.

Perry napsal, že od roku 2001 je sice většinou střízlivý, ale že za tu dobu měl „šedesát nebo sedmdesát“ recidiv.

„Nikdo nechtěl být slavný víc než já,“ řekl Perry v dubnu deníku The Times, když na Festivalu knihy vyprávěl o své knize. „Byl jsem přesvědčen, že to je řešení. Bylo mi pětadvacet, byl to druhý rok ‚Přátel‘ a po osmi měsících jsem si uvědomil, že ten americký sen mě neuspokojuje, že mi nezaplňuje díry v životě. Sláva nedělá to, co si myslíte, že udělá. Všechno to bylo jen naoko.“

Svůj poslední příspěvek na Instagramu zveřejnil před pěti dny. Shodou fatálních okolností je na něm ve své jacuzzi doma v Los Angeles, na uších má sluchátka a dívá se na město. „Teplá voda bublající kolem vám dělá dobře? Jsem Mattman.“ (LA Times, Rolling Stone)