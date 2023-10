Podle Egypta Izrael klade překážky dodávkám humanitární pomoci do Pásma Gazy

Izrael zdržuje dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy. Upozornilo dnes egyptské ministerstvo zahraničí. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell vyzval k přerušení vojenských akcí právě kvůli umožnění transportu humanitární pomoci Palestincům.

Podobně se vyjádřil také „ministr zahraničí“ radikálního hnutí Hamás Ghází Hamad, jenž vyzval k okamžitému naplnění páteční rezoluce Valného shromáždění OSN vyzývající k humanitárnímu příměří.

„Je nešťastné, že proces převážení pomoci do Pásma Gazy naráží na velké logistické překážky, které klade izraelská strana,“ uvedl v dnešním prohlášení mluvčí egyptského ministerstva zahraničí.

Také šéf diplomacie EU Borrell dnes vyzval k přestávce v nepřátelských akcích, aby byly umožněny dodávky humanitární pomoci na palestinské území. To je od 7. října vystavené intenzivnímu izraelskému bombardování, což je odveta za útok, který před třemi týdny podniklo právě z Pásma Gazy proti Izraeli hnutí Hamás.

„Gaza je zcela odříznutá od elektřiny a naprosto izolovaná, zatímco pokračuje intenzivní bombardování,“ uvedl Borrell na sociálních sítích. „Příliš mnoho civilistů, zejména dětí, bylo zabito. To je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem,“ napsal. „Naléhavě požadujeme přerušení nepřátelských akcí, aby byl umožněn přístup humanitární pomoci,“ dodal šéf unijní diplomacie.

Představitel Hamásu pro zahraniční politiku Hamad dnes vyzval k naplnění rezoluce Valného shromáždění a varoval před katastrofou s poukazem na to, že Izrael v noci na dnešek rozšířil své vzdušné a pozemní výpady do Pásma Gazy. „Považujeme rezoluci (VS OSN) za vítězství palestinského lidu a žádáme, aby pomoc nahromaděná na egyptské straně byla rychle poslána a distribuována do všech oblastí a nemocnic v Pásmu Gazy,“ řekl Hamad na dnešní tiskové konferenci v Bejrútu.

Valné shromáždění v pátek výraznou většinou přijalo rezoluci žádající humanitárnímu příměří ve válce mezi Izraelem a Hamásem, který ovládá Pásmo Gazy. Text navržený Jordánskem a dalšími arabskými zeměmi získal podporu 120 zemí, 45 se zdrželo hlasování. Izrael, Spojené státy a dalších 12 zemí včetně České republiky hlasovalo proti.

Dosud nejintenzivnější izraelská vojenská operace v Pásmu Gazy od napadení Izraele islamisty z Hamásu patrně nekončí. Izraelská armáda dnes varovala, že za „bojiště“ nyní považuje i samotné město Gaza a jeho okolí a nařídila obyvatelům, aby okamžitě odešli na jih. (ČTK)