V noci ze soboty na neděli končí letní čas

Karlovarský okresní soud dnes poslal do vězení šestadvacetiletého muže, kterého kriminalisté obvinili z vraždy stejně starého spolubydlícího. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Muž podle policie v bytě v Karlových Varech svého známého uškrtil a tělo poté vyhodil do kontejneru.