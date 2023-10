Karlovarský okresní soud poslal do vězení muže, který podle policie zavraždil svého spolubydlícího

Karlovarský okresní soud dnes poslal do vězení šestadvacetiletého muže, kterého kriminalisté obvinili z vraždy stejně starého spolubydlícího. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Muž podle policie v bytě v Karlových Varech svého známého uškrtil a tělo poté vyhodil do kontejneru.

V případě prokázání viny mu hrozí až dvacetileté vězení. Na soud si nyní počká ve vazbě.

V úterý 24. října ohlásila dvaatřicetiletá žena na policii, že pohřešuje svého mladšího bratra ze Sokolovska, který momentálně bydlí v Karlových Varech. O den později policisté zadrželi muže, s kterým pohřešovaný muž bydlel v jednom karlovarském bytě.

Následně kriminalisté zjistili, že 22. října v noci se oba muži v bytě pohádali. Podezřelý muž pak podle policie odešel a později se vrátil a spícího muže uškrtil. Následující den dopoledne tělo zabalil a vyhodil jej o několik ulic dál do kontejneru, uvedla policie. Až do svého zadržení se skrýval v Praze a Německu a do Karlových Varů se zřejmě vrátil, aby si opatřil peníze.

V pátek policisté spolu s hasiči provedli rozsáhlé pátrání na skládce komunálního odpadu v Činově u Doupovského Hradiště. Po několika hodinách tam našli tělo ve značném stadiu rozkladu. (ČTK)