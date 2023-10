Na Vítkově v Praze začíná pietní akt ke Dni vzniku samostatného československého státu

České lesy se mění, budou se měnit i druhy hub, které v nich rostou? Mykologové Radim Dvořák a Markéta Vlčková z České mykologické společnosti v korespondenčním rozhovoru vysvětlují i to, co by bylo třeba udělat pro lepší ochranu hub nebo jak se máme v lese chovat, abychom houbám neuškodili.