Potká se Oprah s harvardským profesorem a napíšou návod na šťastnější život

Myšlenky na to, jak klimatická krize promění planetu, přinášejí některým, hlavně mladým lidem pocit smutku a beznaděje. Takzvaný environmentální žal už zevrubně popisuje odborná literatura; co však skutečně prožívají ti, kterých se dotýká, a jak by s ním podle odborníků měli pracovat?