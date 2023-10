Proruský ukrajinský politik Carjov byl vážně zraněn, tvrdí ruská média

Proruský ukrajinský politik Oleg Carjov se podle ruských médií nachází v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče poté, co byl údajně postřelen. Ruská média to napsala s odvoláním na Vladimira Rogova, působícího v Ruskem dosazené okupační správě Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny.

Rogov neupřesnil, kde se údajná střelba odehrála.

„Oleg je ve velmi vážném stavu, momentálně je na jednotce intenzivní péče. Byl postřelen,“ sdělil Rogov na sociální síti podle agentury Reuters a vyzval pravoslavné věřící, aby se za Carjova modlili. Reuters připomněl dříve kolující zvěsti, že Moskva po loňském vpádu ruských vojsk na Ukrajinu uvažovala o Carjovovi jako o šéfovi loutkové vlády v Kyjevě. Sám Carjov to však v listu The Financial Times popřel jako docela zábavný nápad, protože „není dost důležitý“.

Carjov byl v květnu v nepřítomnosti odsouzen na Ukrajině k 12 letům odnětí svobody za veřejné výzvy k jednání proti územní celistvosti země a ke svržení ústavního zřízení, připomněl ruský deník Kommersant. na svém webu.

Carjovovo jméno figuruje i ve sporech o ruskou pěvkyni Annu Nětrebko, které kritici vyčítají, že se nedostatečně distancovala od ruského prezidenta Vladimira Putina a od ruské invaze na Ukrajinu. (ČTK)