Kým byl zesnulý čínský expremiér Li Kche-Čchiang

Čínský expremiér Li Kche-Čchiang, který včera zemřel, byl kdysi považován za jednoho z hlavních uchazečů o vedení čínské komunistické strany. Jeho pozice ale podle BBC oslábla poté, co prezident Si Ťin-pching kolem sebe soustředil veškerou moc a zpřísnil kontrolu nad hospodářstvím a společností.

Li Kche-Čchiang zemřel včera ve věku 68 let na infarkt.

V čele vlády byl od roku 2013, deset let tak v Číně zastával druhou nejvyšší pozici. Působil jako premiér za vlády prezidenta Si Ťin-pchinga, na sjezdu komunistické strany loni v říjnu se ale nedostal do ústředního výboru. Do důchodu odešel letos v březnu, ačkoliv mu ještě nebylo 70 let, což je podle agentury AP neformální věk pro odchod do penze.

Zastánce ekonomických reforem Li byl podle BBC znám pragmatičností v hospodářské politice a získal pověst vůdce, který pracuje pro méně privilegované. Jeho politice se říkalo „likonomika“.

Li stál v čele vlády, která musela reagovat na pandemii covidu-19, jehož první případy se ve městě Wu-chan ve střední Číně podle oficiálních informací objevily koncem roku 2019. Kvůli šíření nákazy byla na celé týdny uzavřena mnohomilionová města a na další roky se Čína uzavřela většině návštěvníků ze zahraničí. (BBC, ČTK)