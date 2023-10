Kosovo a Srbsko se v Bruselu nedohodly na zmírnění napětí ve vztazích

Komentář Michaela Žantovského: Evropou obchází strašidlo – strašidlo války. Není to, alespoň zatím, jedna z klasických evropských a posléze světových krvavých válek. Není to ale ani válka studená, v níž se dva po zuby ozbrojené tábory navzájem střežily přes zadrátovaná území železné opony. Je to něco mezi.