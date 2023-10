Izraelské jednotky opět podnikly několikahodinový výpad do Pásma Gazy

Izraelské síly v noci potřetí za uplynulých 24 hodin vnikly do Pásma Gazy a zaútočily na pozice teroristů z Hamásu. Cílem „razie v centrálním sektoru Pásma Gazy“ za podpory dronů byli podle izraelské armády členové Hamásu a jeho velitelství či odpalovací rampy protitankových střel.

Podle listu The Times of Israel na cíle na východě města Gaza útočila pěchota i tanky. Vojáci se po několika hodinách stáhli zpátky do Izraele. Nikdo z nich neutrpěl zranění, sdělila izraelská armáda.

Jde o třetí výpad a druhou noc v řadě, co izraelské jednotky krátce pronikly do Pásma Gazy před očekávanou plnou pozemní ofenzivou.

Izrael na úzké pobřežní pásmo, v němž na území menším než Praha žije asi 2,3 milionu Palestinců, útočí od 7. října, kdy ho právě z Gazy napadli teroristé z Hamásu a v Izraeli cíleně vyvražďovali civilisty. Izrael na Gazu většinou útočí ze vzduchu, výjimečně i po zemi. (ČTK, Haarec)