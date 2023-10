The Beatles vydávají svoji poslední píseň Now and Then. Vychází více než 50 let po rozpadu kapely a vychází z demo nahrávky Johna Lennona ze 70. let, tu minulý rok dokončili Paul McCartney a Ringo Starr. Vyjít by měla ve čtvrtek 2. listopadu. (BBC)

Foto: Keystone Pictures USA / ČTK