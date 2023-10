Unijní lídři před summitem volali po posílení humanitární pomoci Pásmu Gazy

Několik lídrů členských zemí Evropské unie dnes při příchodu na summit sedmadvacítky vyzývalo k vytvoření podmínek pro rozšíření humanitární pomoci obyvatelům Pásma Gazy. Zaznívaly i výzvy k vyhlášení příměří, zatímco se Izrael připravuje na invazi s cílem zničit palestinské radikální hnutí Hamás.

Podle pracovní verze závěrečného prohlášení by summit nakonec mohl vyzvat k „humanitárním přestávkám“ v konfliktu.

„Je mi úplně jedno, jak to nazveme,“ citoval web Politico lucemburského premiéra Xaviera Bettela. Podle něj je důležité zvážit veškeré iniciativy, které umožní distribuci humanitární pomoci dvěma milionům obyvatel Pásma Gazy.

Civilní obyvatelé Pásma Gazy však jsou „také oběti Hamásu“, říká Scholz

Členské státy podle všeho do poslední chvíle připravují společné stanovisko k nové válce Hamásu s Izraelem, přičemž nejožehavějším bodem je mnohými vládami prosazovaná výzva k pozastavení bojů. V pracovních verzích závěrů summitu se objevily výrazy „humanitární přestávka“ a následně „humanitární koridory a přestávky“, někteří lídři také mluví o příměří nebo „humanitárních oknech“.

Německý kancléř Olaf Scholz po příletu do Bruselu rovněž podpořil posílání humanitární pomoci Palestincům, aniž by se pouštěl do větších podrobností. Podobně jako další lídři hovořil o právu Izraele na sebeobranu, civilní obyvatelé Pásma Gazy však jsou podle něj „také oběti Hamásu“.

Podobně situaci komentoval belgický premiér Alexander De Croo. „Hamás má dnes dva druhy rukojmích: 222 rukojmích z Izraele, také ale berou jako rukojmí obyvatelstvo Gazy,“ uvedl podle agentury Reuters.

Izrael po 7. říjnu, kdy bojovníci Hamásu pronikli na jeho území a masakrovali civilisty, zahájil masivní bombardování a zpřísnil blokádu Pásma Gazy, kde lidem chybí základní potřeby jako voda, benzin nebo zdravotnický materiál. O víkendu se do hustě osídlené pobřežní oblasti dostaly první kamiony s humanitární pomocí od eskalace konfliktu, podle činitelů EU i OSN je však třeba tyto snahy výrazně vystupňovat. (ČTK)