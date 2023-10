Maďaři jako jediní mluví o míru, řekl na adresu Ukrajiny a Ruska Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán po příjezdu do Bruselu na adresu Ukrajiny a Ruska řekl, že Maďaři jako jediní mluví o míru. Ten by přitom podle něj měl být zájmem všech v EU. Maďarsko je jediná země, která blokuje uvolnění osmé tranše z vojenské pomoci Ukrajině z takzvaného Evropského mírového nástroje.

Maďarský premiér se minulý týden setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a od zástupců některých členských států si za to vysloužil kritiku. Na dotaz novinářů, jak na summitu tuto schůzku vysvětlí, odpověděl: „Máme společného souseda a chceme nechat otevřené všechny komunikační kanály.“

Jak následně dodal, Budapešť udělá všechno pro to, aby byl na Ukrajině mír. „Máme mírovou, ne válečnou strategii. Jsme jediní, kteří mluví o míru, což by mělo být zájmem všech v Evropě,“ prohlásil zástupce Maďarska na dnešní Evropské radě.

Podobně se dnes vyjádřil i nový slovenský premiér Robert Fico. „Postoj mé vlády je, že okamžité zastavení vojenských operací je to nejlepší řešení, které pro Ukrajinu máme. Evropská unie by se měla proměnit z dodavatele zbraní na mírotvorce,“ řekl Fico. Podle něj by bylo lepší, aby Ukrajina a Rusko dalších deset let jednaly, než aby se zabíjely. Zopakoval rovněž své stanovisko, že za nynějším konfliktem na Ukrajině stály dřívější útoky ukrajinských fašistů na civilní obyvatelstvo ruské národnosti. (ČTK)