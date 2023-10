Exposlanec Dominik Feri u soudu upozorňoval na údajné rozpory ve výpovědi jedné z dívek. Šlo o případ, ve kterém je Feri obžalován z pokusu o znásilnění, to se mělo odehrát v prostorách Poslanecké sněmovny.

Exposlanec během provádění důkazů řekl, že má dojem, že u případu, který se měl odehrát v Poslanecké sněmovně, dívka křivě vypovídala. Upozornil, že ve výpovědi v přípravném řízení a během hlavního líčení podle něj byly rozpory.

Soudkyně Lenka Hájková poté zamítla návrh státní zástupkyně, aby byla svědkyně – bývalá stážistka z Poslanecké sněmovny – vyslýchána bez přítomnosti obžalovaného Feriho. Obžaloba namítala, že hrozí, že v jeho přítomnosti dívka nebude vypovídat pravdu.

Feri se dnes vyjádřil také k dalšímu případu, který se měl odehrát v jeho bytě. Mluvil o tom, že v bytě neměl žádnou lahev, do které by mohl hodit omamné látky. Podle obžaloby měl látky dívce hodit do pití při jejím odchodu z bytu.