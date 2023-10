Ministerstvo: V některých lékárnách může dál chybět penicilin ve formě suspenze

V některých lékárnách může podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka dál chybět penicilin ve formě sirupu, chystá se dodávka ze Švédska a Španělska. U antibiotik v tabletách se situace zlepšila, měly by být dostupné všude.

Řekl to na dnešní tiskové konferenci k dostupnosti léčiv. S výpadky dodávek antibiotik se ČR i další státy potýkají opakovaně od konce loňského roku.

Podle lékařů se suspenze neboli sirupy s penicilinem používají pro malé děti, které nejsou schopné užívat tablety. „Dodávky jsou v kontextu spotřeby dostatečné, ale může docházet k lokální nedostupnosti. Nejsme schopni zaručit, že bude ve všech lékárnách,“ řekl Dvořáček.

Situace s dostupností antibiotik v tabletách se podle něj už stabilizovala. „V tuto chvíli už nevidíme žádnou oblast, která by měla být problematická v oblasti tablet,“ uvedl. Vláda v minulých měsících opakovaně schvalovala dodávky těchto léků ze zahraničí, šlo až o stovky tisíc balení. „Budou přicházet hlavně běžně v ČR registrované. Dodávky jsou plánované v takovém množství, že budou běžně dostupné v každé lékárně,“ doplnil náměstek.

Zlepšení situace potvrdil i prezident České lékárnické komory (ČLnK) Aleš Krebs. V případě výpadku předepsaného léku je lékárník podle něj schopen kontaktovat lékaře a dohodnout změnu. „Pokud má pacient předepsané léky, je nejlepší, aby si je hned šel vyzvednou do lékárny,“ řekl. Výpadky začaly už loni na podzim, vyšší byla i nemocnost. „Minulá sezona byla z hlediska předepisování antibiotik extrémní. Až násobná proti sezonám předchozím,“ dodal Krebs na dotaz ČTK.

V ČR v posledních týdnech přibývá onemocnění dýchacích cest. „Dominují virová onemocnění, která ve většině případů antibiotiky léčit potřeba není,“ řekla novinářům praktická lékařka pro děti a dorost Miroslava Kuglerová. Podle ní ale některé nemoci mohou mít bakteriální komplikace – a spála či angína, na kterou se antibiotika také předepisují, se šíří celoročně.

Podle Dvořáčka by mohla situaci do budoucna pomoci řešit nově schválená možnost, aby si státy Evropské unie mezi sebou v případě výpadku vypomohly. Do systému je jich zapojeno 17. Léky pro jednotlivé země se totiž vyrábějí postupně a v období před dodávkou další šarže mohou chybět. Nově bude možné dohodnout výpomoc ze země, kde jsou zásoby dostatečné a po dodávce léky zase do zásob země, která vypomohla, vrátit. (ČTK)