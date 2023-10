Pokračuje soud v kauze Dominika Feriho. Výslechy znalců jsou neveřejné

Po půlroce pokračuje soud v projednávání případu Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze dvou znásilnění a pokusu o něj. „Samozřejmě,“ odpověděl Feri na otázku médií, zda se stále cítí nevinen. Na jiné otázky odmítl odpovědět.

Dominik Feri u soudu. Foto: Ludmila Blažková, Deník N

Výslechy soudních znalců jsou neveřejné. Pro veřejnost bude soud pokračovat od 14.00.

Původně se měl soud kauze věnovat už na konci července. Soudní znalci ale potřebovali delší čas na vyhotovení znaleckých posudků. Vypovídat dnes bude svědkyně, soudní znalci a soud provede i listinné důkazy.

Hlavní líčení bude pokračovat příští týden v úterý, kdy předsedkyně trestního senátu počítá s přednesem závěrečných řečí. Rozhodnutí by pak mohl soud vynést ve čtvrtek.

U Ústavního soudu je současně stížnost, ve které zmocněnkyně poškozených Adéla Hořejší namítá porušení práva na účinné vyšetřování u pěti případů, které státní zastupitelství odložilo.

„Pokud by stížnost byla úspěšná, musela by policie znovu zvážit, zda zahájí trestní stíhání za těchto pět skutků, nebo ne. Byla by přitom vázána tím, co jí Ústavní soud řekne,“ řekl pro server Alarm advokát Pavel Uhl, který se na ústavní stížnosti podílel.

„Rozhodnutí státního zastupitelství vnímám jako úhybné, právní i skutkovou argumentaci jako selektivní a ledabylou,“ vyjádřila se už dříve pro Deník N zmocněnkyně poškozených žen Adéla Hořejší.

„Státní zástupci navíc činí svůj výklad trestného činu znásilnění v rozsahu, který podle mě náleží pouze soudu. Vyjednávání o interpretaci práva nesmí být restriktivním monologem založeným na zvyklostech. Nejvíc mě mrzí, že moje klientky neustále naráží do téhle neprostupné zdi. Všechny jsou obdivuhodné a inspirativní ženy, silné i ve zranitelném a stále zraňovaném postavení. A moc bych si přála, aby mohly zažít spravedlnost,“ komentovala advokátka.

Úřad na ochranu osobních údajů také odložil přestupkové řízení týkající se zveřejnění částí spisu Dominikem Ferim. Přestupku se měl podle policie exposlanec původně dopustit první den soudního líčení, kdy vyzradil jméno jedné z poškozených žen, která s novináři o jeho chování mluvila pod podmínkou anonymity. Více jsme psali zde.