Trojice čínských astronautů zamířila k čínské vesmírné stanici

Trojice čínských astronautů dnes na palubě lodi Šen-čou 17 zamířila k čínské vesmírné stanici Tchien-kung, kde vystřídá dosavadní posádku. Uvedla to agentura AP, podle níž je nová trojice astronautů nejmladší, co kdy Peking vyslal do vesmíru.

Raketa Dlouhý pochod 2F, která loď nese, odstartovala z vesmírného střediska v Ťiou-čchüanu na severozápadě Číny v 11:14 místního času (5:14 SELČ). Trojici astronautů je v průměru 38 let.

Čínská vesmírná stanice, sestávající ze tří modulů, byla dobudována koncem loňského roku. Její životnost Peking odhaduje na 15 let.

Čína začala stavět vlastní vesmírnou stanici poté, co nebyla přijata do projektu Mezinárodní vesmírné stanice, především kvůli nesouhlasu Spojených států, kterým vadí, že čínský vesmírný program řídí vojenské křídlo čínské komunistické strany.

Čína v roce 2003 vyslala do vesmíru vlastními silami svého prvního astronauta. Stala se tak po Sovětském svazu a USA třetí zemí, které se to podařilo. Kromě budování vlastní vesmírné stanice se Čína soustřeďuje i na průzkum Měsíce a Marsu. Jako první zemi se jí podařilo přistát se svým vozítkem na odvrácené straně Měsíce, své robotické vozítko dopravila také na povrch rudé planety. Do roku 2030 chce Čína vyslat na Měsíc člověka. (ČTK)