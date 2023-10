Belgická policie dopadla Palestince, který hrozil útokem

Belgická policie v hotelu v bruselské čtvrti Anderlecht dopadla palestinského občana, který pohrozil spácháním teroristického útoku. Podle zdroje blízkého vyšetřování byl třiadvacetiletý muž zoufalý, protože celá jeho rodina zemřela v Pásmu Gazy.

Palestinec identifikovaný jako Mohammed A. požádal 26. září v Belgii o azyl. Před úřady se měl objevit následující den, ale nestalo se tak. Muž nakonec na úřad přišel toto úterý, a když se dozvěděl, že celá jeho rodina zahynula v Pásmu Gazy, prohlásil, že hodlá zemřít jako mučedník.

Prvotní informace deníku Le Soir popisovala, že přišel do kanceláře federální agentury Fedasil, která má na starosti žadatele o azyl v zemi. Agentura ovšem odmítla, že by se dostavil do její kanceláře, a dodala, že šlo pravděpodobně o jinou organizaci či úřad.

Belgická policie je v pohotovosti od minulého pondělí, kdy Tunisan, který v Belgii a dalších evropských zemích neúspěšně žádal o azyl, v centru Bruselu zaútočil puškou na švédské fanoušky. Dva zabil a jednoho zranil. Fanoušci přijeli do belgické metropole na kvalifikační zápas svého týmu s Belgií o postup na mistrovství Evropy.

Střelce policie vypátrala druhý den ráno a při zadržení ho postřelila. Muž později zemřel v nemocnici. Pankřed činem zveřejnil video, v němž se hlásí k teroristické organizaci Islámský stát (IS), a po činu video s kritikou pálení koránu. (ČTK)