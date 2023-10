Soudce si povolal Trumpa k výpovědi, dal mu pokutu 10 tisíc dolarů

Soudce Engoron udělil Donaldu Trumpovi pokutu 10 tisíc dolarů za to, že nedodržel příkaz k mlčení. Amerického exprezidenta kvůli tomu vyzval, aby před něj přestoupil a odpověděl mu na otázky. Po odpovědích Trumpovi sdělil, že mu nevěří, a udělil mu pokutu.

Předmětem pokuty jsou exprezidentovy výroky na adresu Engoronovy soudní úřednice Alison Greenfield, které pronesl před soudní místností. Tam Trump řekl, že „soudce je velmi politicky zaujatý člověk a ta osoba vedle něj je ještě víc zaujatá než on“.

Soudce si jej proto dnes povolal, aby mu své výroky vysvětlil. Už minulý týden jej totiž varoval před slovními útoky na svědky nebo pracovníky soudu a pohrozil mu, že ho v případě neuposlechnutí může i dát do vazby. Na otázku, koho svými urážkami myslel tentokrát, mu exprezident odpověděl, že cílil na svého bývalého právníka Michaela Cohena.

Soudce Engoron mu ale odpověděl, že mu to nedává smysl. „Svědek je nevěrohodný,“ řekl na adresu exprezidenta USA a udělil mu pokutu. „Už to nikdy znovu nedělejte, nebo to bude ještě horší,“ pokáral Trumpa soudce.

Je to už druhá pokuta, kterou Engoron Trumpovi za urážky úřednice Greenfield udělil. Trump ve svých e-mailech dříve voličům rozeslal, že žena má poměr se šéfem Senátu Chuckem Schumerem. Když mu soudce uložil, aby od těchto výroků upustil a smazal je, Trumpův tým je smazal pouze částečně a na jeho stránkách nepravdivá vyjádření stále zůstala.

Trumpova právnička Alina Habba si dnes soudci stěžovala, že úřednice se podle ní při soudním projednávání dopouští „kroucení očima“. A že by měla přestat, protože „to odvrací pozornost“. (Washington Post, CNBC)