Ruský soud poslal muže na šest let do vězení za přípravu vlastizrady

Ruský soud poslal dvaadvacetiletého Savelije Frolova na šest let do vězení. Důvodem bylo obvinění z údajně připravované vlastizrady. Uložil mu také pokutu 100 tisíc rublů, tedy zhruba 25 tisíc korun.

Ruské bezpečnostní složky zadržely Frolova koncem loňského října na rusko-gruzínské hranici. Policisté ho tehdy zbili, hrozili mu znásilněním mopem a vyhrožovali jeho rodině. Donutili jej také vydat jim mobil, v němž později našli konverzaci zmiňující legii Svoboda Rusku, která bojuje na straně Ukrajiny. Už v té době mladík skončil za mřížemi, a to celkem na dobu 30 dnů.

Začátkem prosince pak Frolova obvinili z toho, že se chystal přeběhnout k nepříteli. Podle vyšetřovatelů chtěl odjet do Gruzie, aby se odtud dostal na Ukrajinu. Tam chtěl údajně vstoupit do legie Svoboda Rusku. Obhájce nicméně namítal, že Frolov neměl ani letenky, ani schengenská víza a mířil do Gruzie za přítelkyní, což ta sama potvrdila (OVD-info)