Republikáni se dnes pokusí nominovat dalšího kandidáta na předsedu Sněmovny

Američtí republikáni budou dnes v tajném hlasování vybírat, koho na třetí pokus nominují na předsedu Sněmovny. Přihlásilo se devět poslanců. Šest z nich popírá legitimitu prezidentských voleb 2020. Nejvíce preferencí má Tom Emmer, který smyšlenku o volebních podvodech odmítá.

Emmer, který nyní ve Sněmovně zastává třetí nejvyšší pozici v Republikánské straně, hlasoval pro stvrzení výsledku prezidentských voleb 2020 a postavil se tak proti tehdejšímu prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ten nyní své příznivce mezi poslanci nabádá, aby mu nedali svůj hlas.

Mezi devíti kandidáty ještě jeden hlasoval pro stvrzení volebních výsledků, a to Austin Scott. Všichni ostatní vítězství Joea Bidena odmítli v lednu 2021 uznat. Emmer je jediným, kdo z nich hlasoval pro manželství stejnopohlavních párů a jeden ze čtyř, kteří podpořili vojenskou pomoc Ukrajině.

Vítěz bude potřebovat 217 hlasů. Při počtu 221 republikánů ve Sněmovně to znamená, že si může dovolit přijít jen o čtyři republikánské hlasy, nebo se domluvit na podpoře s demokraty. Ti avizovali, že nejsou ani ochotni jednat o nikom, kdo popírá legitimitu voleb.

Předseda se nejdříve volí tak, že strana nominuje svého kandidáta, a ten se pak volí v celé Sněmovně. Zatímco nominace je tajná, sněmovní volba je veřejná. Demokraté také nominují svého kandidáta, kterým je jejich lídr Hakeem Jeffries. Protože ale mají ve Sněmovně menšinu 212 hlasů, nikdy Jeffries zatím nedostal víc a na vítězství tak nestačil. Vítěz potřebuje sněmovní většinu, nikoliv absolutní – v takovém případě by už dávno vyhrál Jeffries, který měl vždy 212 a chybělo mu tedy pět hlasů, zatímco republikánu Jimu Jordanovi chybělo 20 a více hlasů.

Americká Sněmovna je třetí týden bez řádného vedení a nemůže tak plně vykonávat svoji činnost. (CNN, MSNBC, Punchbowl News)

BREAKING: 9 Republican candidates have officially joined the race for House Speaker. https://t.co/WL9VQYreCD pic.twitter.com/P6hAdtYcFn

— MSNBC (@MSNBC) October 22, 2023