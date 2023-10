Berlusconiho sbírka umění nemá podle expertů prakticky žádnou hodnotu

Začátkem října v plzeňských Masných krámech začala výstava „… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích. Nabízí průřez díly od středověku po současnost, od maleb a kreseb přes karlštejnskou fresku a stovky let staré biblické tisky po undergroundové básníky a hudbu The Plastic People of the Universe.