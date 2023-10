Ruský soud poslal novinářku pracující v Praze do vazby

Soud v ruské Kazani dnes do 5. prosince prodloužil vazbu rusko-americké novinářce žijící v Česku Alsu Kurmaš. Ruské úřady pracovnici Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) minulý týden zadržely, protože podle nich porušila zákon o „zahraničních agentech“.

Alsu Kurmaš. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Advokát požadoval, aby soud Kurmaš neomezoval na svobodě, ale soudce mu nevyhověl. Novinářka zůstane nejméně do 5. prosince za mřížemi. Proces se konal s vyloučením představitelů médií.

Kurmaš byla zadržena 18. října a je podezřelá z porušení paragrafu 330 článku 3. ruského trestního zákoníku. Jde o novinku v ruském trestním řádu v tom smyslu, že za tento prohřešek doposud nebyl nikdo odsouzen ani uvězněn ve vazební věznici.

Novinářka podle ruských úřadů měla dodat dokumenty, na základě kterých by byla zařazena do registru tzv. zahraničních agentů. Tento požadavek ale údajně ignorovala. Ministerstvo spravedlnosti přitom Kurmaš do tohoto seznamu nezaneslo, jak tomu je obvyklé v jiných případech, ale požadovalo po ní, aby se aktivně k statusu „zahraniční agent“ přihlásila a ještě ho iniciativně dokázala.

Zákon o zahraničních agentech platí v Rusku od roku 2012 a je často uplatňován proti neziskovým organizacím, ekologickým iniciativám a novinářům pracujícím pro zahraniční sdělovací prostředky. Samotná rozhlasová stanice Svobodná na seznamu zahraničních agentů figuruje od roku 2017.

Osoby, které jsou označeny jako „zahraniční agent“, nesmějí například přednášet na školách, organizovat veřejné akce nebo být členy volebních komisí.

Alsu psala o Tatarech, Baškirech a národech Povolží

Ještě horší může být vyslovené podezření, že Alsu shromažďovala informace vojenského charakteru, které jako „zahraniční agent poskytovala cizím subjektům a ty je mohly využívat proti Rusku“.

Kurmaš svou vinu odmítá. Mnoho let se věnuje problematice etnických menšin v Rusku, především tatarské a baškirské. Píše o iniciativách zaměřených na zachování tatarského jazyka a kultury, zabývá se problematikou Povolží.

„Jsme hluboce rozčarováni výsledkem dnešních slyšení,“ prohlásil úřadující prezident mediální korporace RFE/RL Jeffrey Gedmin. „Vyzýváme, k tomu, aby Alsu byla okamžitě osvobozena a mohla se vrátit ke své rodině.

Kurmaš je občankou Ruska i USA, žije ale v Praze s manželem a dvěma dětmi. Do Ruska odcestovala 20. května kvůli neodkladným rodinným záležitostem. 2. června byla při návratu do Prahy zadržena na letišti v Kazani. Policie jí zabavila oba pasy, americký i ruský. Dostala následně pokutu za to, že se nezaregistrovala jako občanka USA. Čekala poté řadu týdnů, až jí ruské úřady oba pasy vrátí, ale místo toho byla 18. října zadržena. (Svoboda)