Austin varoval před rozšířením bojů Izraele a Hamásu, USA by neváhaly a jednaly

Spojené státy by se nerozpakovaly zasáhnout, kdyby nějaká organizace či země chtěla rozšířit konflikt mezi Izraelem a Hamásem, prohlásil americký ministr obrany Lloyd Austin.

„Existují obavy z výrazného stupňování útoků na naše vojáky a občany po celém (blízkovýchodním) regionu,“ řekl šéf Pentagonu v pořadu americké televize ABC This Week. „Těm, kdo by se pokoušeli konflikt rozšířit… radíme, aby to nedělali. Máme právo se bránit a nebudeme se rozpakovat podle toho jednat,“ dodal.

Austin se tak vyjádřil krátce poté, co Pentagon oznámil posílení své vojenské přítomnosti v regionu v reakci na „stupňování napětí ze strany Íránu a jeho spojenců v poslední době“. (ČTK, AFP)