Rushdie vyzval při přebírání ceny v Německu k obraně svobody slova

Spisovatel Salman Rushdie při prebírání ceny v Německu vyzval k bezpodmínečné obraně svobody slova. Ve Frankfurtu nad Mohanem britsko-indický autor obdržel Mírovou cenu německých knihkupců za své literární dílo a odhodlání čelit nebezpečí, jelikož pokračuje v psaní navzdory desetiletím hrozeb i násilí.

„Žijeme v době, o které jsem si nikdy nemyslel, že ji budu muset zažít,“ řekl podle agentury DPA šestasedmdesátiletý Rushdie. Současnost označil za dobu, kdy je svoboda slova terčem útoků ze všech stran, napadají ji podle něj autoritářské i populistické hlasy.

Útok v New Yorku

Rushdie čelí přes tři dekády výhrůžkám kvůli rozsudku smrti, který nad ním v roce 1989 vynesl někdejší íránský duchovní vůdce Rúholláh Chomejní kvůli knize Satanské verše.

Spisovateli se i díky pečlivé ochrance dlouho dařilo útočníkům unikat, v bezprostředním ohrožení se ocitl loni v srpnu, kdy na něj v americkém státě New York zaútočil čtyřiadvacetiletý Hadi Matar, který podle svého vyjádření nemá Rushdieho rád, protože „urazil islám“.

Literát utrpěl bodná zranění krku a trupu, po útoku strávil šest týdnů v nemocnici a kvůli pobodání nevidí na pravé oko. Spisovatel se chystá vydat o útoku knihu, je to podle jeho slov způsob, jak odpovědět na násilí uměním.

Salman Rushdie has been awarded the German Peace Prize. Talking to DW before the award was announced, the world-renowned author shared what writers can do during times of conflict:pic.twitter.com/WmuPInjsnI

— DW News (@dwnews) October 22, 2023