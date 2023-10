V Argentině začaly prezidentské volby, hlasuje se i pro část parlamentu

V Argentině dnes začaly prezidentské a parlamentní volby. Podle argentinského tisku budou voliči rozhodovat mezi kontinuitou a změnou, kterou představuje především libertariánský ekonom Javier Milei.

Ten slibuje radikální ekonomické kroky, například nahrazení domácí měny peso americkým dolarem, a odmítá zavedené politické strany. Šanci na úspěch mají podle průzkumů i dva kandidáti tradičních stran – ministr hospodářství Sergio Massa, který je představitelem vládního peronistického bloku, a bývalá ministryně vnitra Patricia Bullrich, která zastupuje pravicový blok.

Podle deníku El Clarín nemají dnešní prezidentské volby srovnání s jinými obdobnými hlasováními v minulosti kvůli šanci Mileiho na úspěch. Ekonom, který by chtěl výrazně zredukovat státní výdaje a zrušit centrální banku, uspěl v povinných stranických primárkách a podle většiny průzkumů by měl dostat v dnešních volbách nejvíce preferencí. Milei tvrdí, že má účinný recept na trojcifernou inflaci, kterou Argentina zažívá. Tím by podle něj mělo být nahrazení domácí měny dolarem. Hlasitě také odmítá zavedené politické strany, které nazývá kastou.

Podle deníku Página 12 jsou dnešní volby plné nejistoty. Netradiční je pro Argentince i situace, že šanci na úspěch mají tři kandidáti. Vedle Mileiho to jsou dva kandidáti zavedených stran, které se střídaly u moci – Massa z peronistické Unie pro vlast a Bullrich z pravicového bloku Společně pro změnu. Massa voličům slibuje, že se ekonomická situace, která je nejhorší za poslední desetiletí, brzy zlepší a poukazuje na důsledky, které by měly škrty vládních výdajů slibované Mileiem i Bullrich. Bullrich chce přitvrdit v potírání kriminality a korupce a slibuje „nejšetrnější vládu“ v historii Argentiny.

Druhé kolo bude 19. listopadu, pokud žádný z kandidátů nedostane alespoň 45 procent hlasů či alespoň 40 procent s odstupem nejméně deseti procentních bodů od druhého kandidáta.

K volbám může přijít až 35 milionů občanů starších 16 let. Ačkoliv jsou volby v Argentině povinné, tak k urnám chodí přibližně tři čtvrtiny elektorátu. Vedle prezidenta voliči vybírají i třetinu senátorů a zhruba polovinu poslanců. Volební místnosti zavřou ve 23:00 SELČ, první odhady a výsledky se očekávají v noci na pondělí. (ČTK)