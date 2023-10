Indie poslala do egyptské oblasti humanitární pomoc pro Palestince

Indie žádá, aby Kanada do 10. října stáhla ze země asi 40 ze stávajících 60 diplomatů. S odkazem na své zdroje to napsal server Financial Times (FT). Mezi Indií a Kanadou panuje napětí kvůli prohlášení premiéra Justina Trudeaua, že za vraždou předáka sikhské komunity na kanadské půdě může být indická vláda.