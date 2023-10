Erdogan řekl šéfovi Hamásu, že by zranění z Gazy mohli být léčeni v Turecku

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes telefonicky hovořil s vůdcem palestinského radikálního hnutí Hamás Ismáílem Haníjou. Erdogan Haníjovi řekl, že Ankara usiluje o dosažení příměří a dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy, a zmínil také možné léčení zraněných v Turecku.

„Prezident Erdogan prohlásil, že Turecko pracuje na tom, aby se humanitární pomoc dostávala do Gazy. Aby zranění mohli být léčeni v Turecku, pokud to bude potřeba, a aby bylo v regionu dosaženo co nejdříve příměří,“ napsala Erdoganova kancelář na twitteru.

List The Times of Israel (ToI) podotkl, že Erdogan nezmínil snahy o osvobození rukojmích, které Hamás unesl z Izraele, když na jeho území 7. října zaútočil. Ankara přitom dříve uvedla, že se bude zasazovat o jejich propuštění. (ČTK)